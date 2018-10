Golfbaan Naarderbos gebruikt petitie om gemeente onder druk te zetten

NAARDEN - Een petitie om een nieuw clubhuis te mogen realiseren voor de Golfbaan Naarderbos is inmiddels 451 keer ondertekend. De petitie vraagt de gemeente Gooise Meren om toestemming te geven voor de bouw van een nieuw clubhuis.

Volgens de slogan bij de petitie is de Golfbaan dakloos. De golfers kunnen niet meer terecht in het clubgebouw als gevolg van een langlopend conflict over de huurprijs van het clubgebouw. De rechter heeft onlangs bepaald dat golfbaanexploitant Nedstede Leisure van Michael van de Kuit voor eind oktober de sleutels moet inleveren bij de eigenaren van het clubgebouw.

Michael van de Kuit heeft al langer plannen om een eigen en kleiner clubhuis te bouwen voor de golfers. Alleen krijgt hij hiervoor geen vergunning van de gemeente Gooise Meren. De gemeente wil graag eigenaar van de grond blijven en is beducht voor alle plannen van de vastgoedmagnaat.

De eigenaren van het clubgebouw laten weten dat ze, ondanks het conflict met Van de Kuit, niet van plan zijn om golfers de toegang te weigeren.