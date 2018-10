Zwaagdijkers voelen zich bedrogen: "Plan Zevenhuis werd anders voorgeschoteld"

MEDEMBLIK - De mogelijke komst van grote foodketens naar bedrijventerrein Zevenhuis houdt de gemoederen bezig in Zwaagdijk-West. Vooral het verdwijnen van het landelijke karakter zit de inwoners dwars. "Er worden wijzigingen aan het bestemmingsplan doorgevoerd die zo groot zijn dat er weinig van de oorspronkelijke plannen over is."

Dat zegt Bart Matthesius, een inwoner van Zwaagdijk. Toen zes jaar geleden het plan voor Zevenhuis werd vastgesteld, was er sprake van een bedrijventerrein voor midden en klein bedrijf. Ook zou het een landelijk karakter krijgen.

In al die jaren heeft het terrein nog niet gebracht wat vooraf was bedacht: er staan een paar bedrijven, maar het merendeel van het stuk grond is nog leeg.

Bezwaar

Inwoners van Zwaagdijk-West zijn sinds het begin geinformeerd door de gemeente Hoorn over de plannen, maar hebben nooit de mogelijkheid gehad om hier bezwaar tegen te maken. Ze wonen namelijk in de gemeente Medemblik en het stuk grond waar Zevenhuis op staat, is van de gemeente Hoorn.

Veel inwoners van Zwaagdijk hebben de moed opgegeven. "Ik vind het belachelijk, buiten alle proporties, die foodketens", zegt een man die met zijn achtertuin grenst aan Zevenhuis. Voor de camera reageren ziet hij niet zitten.

Een buurvrouw maakt zich zorgen over het bevoorraden van de ketens. "Als ze dat 24 uur per dag gaan doen, gaan wij dat zeker horen".

Geen cent

Bart Matthesius maakt zich niet zo druk om de foodketens zelf, maar meer over het aanpassen van de plannen. "Het staat hier al jaren leeg en er is nog geen cent verdiend. Het is een brandend dossier en je kunt jezelf afvragen of de plannen wel een goed idee waren. Ik denk van niet." Hij licht in deze video toe waarom bewoners zich zorgen maken.

Tekst gaat door onder de video.

Ook inwoonster Marina Konijn vindt dat ze een totaal ander beeld voorgeschoteld heeft gekregen van de gemeente dan in de praktijk nu blijkt. "De gemeente is constant bezig om de grenzen op te rekken om maar duidelijk te maken dat het bedrijventerrein heel nodig is. Dat hebben wij altijd bestreden."

Groenstrook

De gemeente Medemblik probeert, zover dat mogelijk, op te komen voor haar inwoners. "Er komt een groenstrook tussen het terrein en de tuinen. Daar gaan we ook op handhaven", laat een woordvoerder weten. "Verder hebben wij bezwaar gemaakt tegen het oprekken van de 10- naar 20-meter-grens voor de hoogte van de gebouwen."

De gemeente Hoorn laat in een reactie weten dat de regels niet zijn verruimd en dat de komst van onder andere restaurants past binnen het bestemmingsplan dat in 2013 is vastgesteld.