Gelderland is Lelystad Airport helemaal beu Foto: Shutterstock

LELYSTAD - Lelystad Airport kan pas open als het laagvliegen over land van de baan is. Gelderland heeft haar standpunt aangescherpt omdat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur maar geen garanties wil geven over het verdwijnen van de overlast door laagvliegen. Gelderland is het helemaal beu, aldus de provincie.

Volgens het Gelderse provinciebestuur blijft de minister vaag over de definitieve datum waarop de herziening van het luchtruim klaar moet zijn. Om duidelijkheid te krijgen zetten Gedeputeerde Staten van Gelderland nu de hakken in het zand. Zonder heldere einddatum wil de provincie Gelderland niet meewerken aan laagvliegende vliegtuigen. Momenteel is het laagvliegen echter noodzakelijk om de luchthaven veilig te bereiken. Pas als het luchtruim opnieuw is ingedeeld, kunnen vliegtuigen ook weer op een normale manier aanvliegen. Tot die tijd zorgt het laagvliegen voor extra geluidsoverlast. Met name inwoners van Gelderland zijn daar de dupe van. Het gaat om een tijdelijke maatregel maar Gelderland wil duidelijkheid over de duur van die periode. Als er geen einddatum is kan het regionale vliegveld niet in gebruik worden genomen, vindt Gelderland. Lelystad Airport moet vanaf 2020 het vakantievliegverkeer overnemen van het overbelaste Schiphol. Inwoners van vijf provincies protesteren fel tegen laagvliegen vanaf Lelystad. Dat is voorlopig nodig omdat het luchtruim boordevol is.