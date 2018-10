Bizarre beelden: man steekt benzinepomp middenin woonwijk in de fik

AMSTERDAM - Er was afgelopen zomer een levensgevaarlijke brandstichting in Amsterdam. Een man stak middenin een woonwijk een benzinepomp in brand. De politie heeft beelden van de flinke steekvlam vrijgegeven.

Tussen de woningen op de Hoofdweg in Amsterdam zit een garage die twee benzinepompen heeft. In de nacht van 3 op 4 augustus steekt een man één van de pompen in brand. "Levensgevaarlijk, je moet er niet aan denken dat de boel daar in de fik gaat", aldus een politiewoordvoerder.

Verbrande hand

Niet alleen de pomp, maar ook de hand van de man vliegt in de fik. Van schrik rent hij de weg op en wordt daar bijna aangereden. Uiteindelijk weet de man te ontkomen.

De politie is op zoek naar de man. "Hij moet wel opgevallen zijn, omdat hij waarschijnlijk een verbrande hand heeft gehad."

Bekijk hier de beelden: