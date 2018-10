Noord-Hollandse 'Disneyland' in wording moet in 2023 toeristenhotspot zijn

HOOFDDORP - Als alle lichten komende jaren op groen staan, rijst in 2023 het attractiepark 'HollandWorld' uit de grond bij Hoofddorp. De blauwdrukken liggen nog op de tekentafel, maar volgens initiatiefnemer Hans van Driem 'begint de ontwikkeling goed op gang te komen'.

Al sinds 2012 speelt Van Driem met het idee voor dit nieuwe attractiepark. En nu de toeristenstromen in Noord-Holland maar blijven groeien, komt een plek als HollandWorld volgens hem als geroepen. "We praten over een half miljard extra reizigers in 2030. Je kunt je ogen sluiten voor wat er op je afkomt, maar de mensen gaan gewoon komen", vertelt hij aan NH Nieuws.

Volgens de pretparkbouwer - eerder bouwde hij Walibi Holland in Flevoland - kan de beoogde locatie bij Hoofddorp een hoop toeristendruk wegnemen van Amsterdam. "Wij passen alle tactiek toe van themaparken. Disney World in Amerika is qua oppervlakte de helft van Amsterdam, maar verwerkt 52 miljoen bezoekers per jaar. De logistiek is anders."

Maar hoe kan een nieuw attractiepark zich profileren boven de historische schoonheid van Amsterdam, de Zaanse Schans of Volendam? "Niet, maar het kan wel een aanvulling zijn. Toeristen willen altijd het echte Amsterdam zien", geeft de pretparkondernemer toe. "Maar wij voegen dingen toe. Toeristen kunnen bij ons 'deel twee' zien."

Zo ziet de creatieveling attracties voor zich met Nederlands glorie als Hansje Brinker en Dik Trom, een Rembrandt-experience voor zich, een hal waar het 365 dagen per jaar winter is en meerdere waterattracties.

Tekst gaat verder onder deze video-impressie:



Slag om de arm

Tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep komt Park21 te liggen. Een - nu nog - braakliggend gebied met toerisme en wonen als bestemming. Tussen de A4 en de spoorbaan is 85 hectare vrijgemaakt voor de ontwikkeling van HollandWorld. Uit een presentatie van wethouders Tom Horn en John Nederstigt blijkt dat 60 tot 70 procent van de investering van één miljard euro rond is.

Daarom houdt Hans van Driem nog graag een slag om de arm. Zo moet de rest van de financiering rond komen en moeten alle vergunningen nog worden ondertekend. "We moeten wel nog echte stappen maken voor we zeggen: 'Het komt er definitief'."

'Markt is groot genoeg'

Maar vertrouwen in het plan heeft de pretparkbouwer zeker. Hij wil zich volledig richten op internationele toeristen, en vreest vriend noch vijand. "Duinrell zit op de Nederlandse markt, de Efteling is te ver weg van Amsterdam en Walibi richt zich op jongeren", gaat Van Driem de mogelijke concurrentie af.

Van bijvoorbeeld de Zaanse Schans en Amsterdam voelt hij ook niet de hete adem in de nek. "De markt is groot genoeg voor alle partijen", kijkt Van Driem naar de stijgende toeristencijfers.

En de toeristen die meer geïnteresseerd zijn is de Amsterdamse wiet en de Wallen? Zij moeten hun heil - helaas voor hen - toch in de hoofdstad zoeken.