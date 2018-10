Amsterdams project met 'blauw-groene daken' wint Europese subsidie

AMSTERDAM - Een project van de gemeente Amsterdam heeft een Europese subsidie van 4,8 miljoen euro gewonnen. Het gaat om de aanleg van zogenoemde blauw-groene daken op corporatiewoningen. Die zorgen ervoor dat de woningen en hun omgeving beter beschermd zijn tegen extreme regenval, droogte of hitte.

Het voordeel ten opzichte van groene daken is dat ze meer water kunnen opvangen en daardoor ook langer vocht verdampen tijdens droogte en hitte. Dat zorgt ervoor dat de huizen en de buurt koeler blijven. Ook hebben ze een vernieuwend systeem met sensoren dat water vasthoudt of juist loost, afhankelijk van de weersverwachting. De blauw-groene daken staan met elkaar in verbinding via een netwerk, waardoor er watermanagement op wijk- en gebouwniveau ontstaat.

Wethouders Ivens van Groen: "Het is belangrijk dat we ons voorbereiden op extremer weer als gevolg van klimaatverandering. Met dit project kunnen we in een keer een enorme oppervlakte op de Amsterdamse daken gebruiken en ik ben erg blij dat nu ook de mensen die geen eigen huis bezitten, kunnen profiteren van de voordelen van deze daken."

Vier locaties

De komende drie jaar komen de blauw-groene daken op 10.000 m2 dak van corporatiewoningen in de Bellamybuurt, Geuzenveld, Oosterpark en Kattenburg. Die locaties hebben een verhoogd risico op wateroverlast en schade bij extreme regenval. Bovendien zijn daar voldoende geschikte daken van corporatiewoningen die aan vervanging toe zijn.