Roman-tisch: Saskia Noort en Kluun zijn een stelletje

BERGEN - Liefdesnieuws uit schrijversland! Saskia Noort en Raymond van de Klundert, beter bekend als Kluun, zijn een stelletje.

Dit hete nieuwtje kreeg RTL Boulevard losgepeuterd bij het management van Kluun. De twee zouden al lange tijd vrienden zijn en samen naar boeken-evenementen gaan. Nu is de vonk dus ook op liefdesgebied overgeslagen.

Het schrijverskoppel zou dat deze zomer hebben ontdekt. De in Bergen geboren Saskia Noort (51) is sinds 2008 gescheiden, Kluun (54) scheidde in 2015.