Moet óók West-Fries een officiële taal worden?

ENKHUIZEN - Limburgs en Fries is het al, en nu ook het Nedersaksisch: geen dialect, maar een officiële taal. En wat NH Nieuws betreft kan West-Friesland niet achterblijven. Maar wat vinden de West-Friezen daar eigenlijk zelf aan?

Eerst de feiten. West-Fries (of volgens anderen liever Westfries, maar hierover later meer) heeft z'n oorsprong ongeveer in het jaar 1200. Het komt voort uit het Fries, maar heeft zich ontwikkeld door verschillende Germaanse streektalen en dialecten.

Er zouden nog zo'n 50.000 tot 100.000 mensen zijn die de taal spreken. En dat aantal neemt snel af, of zoals ze in het West-Fries zeggen: gauw af.

Terug naar de vraag. Moet West-Fries een officiële taal worden of niet? We leggen het voor aan een paar markante West-Friezen.

'wat schiet je ermee op?'

Joop van Diepen schreef een woordenboek in het dialect. "Ik weet niet wat we ermee zouden opschieten", zegt hij. "Voor de aardigheid is het leuk, maar je doet er weinig mee. Het is voor mij het belangrijkst dat de jeugd het op school gaat leren zodat het niet verdwijnt."



'10 jaar geleden al geprobeerd'

Jaap Meester van de Stichting ter Bevordering van het Creatief Gebruik van het Westfriese dialect is enthousiaster: "Ik ben helemaal voor. Dat zou een enorme erkenning zijn. Ongeveer tien jaar geleden zijn we hier al mee bezig geweest. Bij de Provincie zou een streektaalfunctionaris komen en we hebben gelobbyd om er een taal van te maken. Maar zoals het gaat in de loop van tijd verdwijnen er weer mensen op het Provinciehuis en komen er anderen. Het staat nu op een laag pitje, maar ik ben helemaal voor."

Spoedcursus West-Fries

aarsom - andersom

An z'n labberend - aan het einde van zijn latijn

blotegatterig weer - mooi weer

d'r mee an wezen - moe zijn

frik - gehakt

geniens - niet eens

lampepit - dondersteen

poppesnor - kinderwagen

skaitlaister - bangerik

te warskip gaan - uit logeren gaan

En wat vinden de mensen op straat? We vroegen het aan een paar inwoners in Enkhuizen. Maar waar je Friese trots hebt, heb je West-Friese nuchterheid. De meeste West-Friezen zitten er dus niet op te wachten:





Maar mocht het nou ooit zover komen, hoe moeten we die taal dan noemen? West-Fries of Westfries? Joop van Diepen is al jaren bezig om het streepje uit de boeken te krijgen.

"Bij het groene boekje wilden ze het niet veranderen naar Westfries. Ze zeiden dat het mij vrij stond om het zonder streepje te schrijven", legt hij uit. Inmiddels heeft hij kleine successen geboekt. "Verschillende gemeenten en ook andere instanties hebben het al wel aangepast. Maar de pers blijft vasthouden aan de spelling uit het groene boekje. Maar we zijn niet het westen van Friesland, we zijn Westfriesland."

Lees ook: Skoftig nuws: Nijntje nu ook in het Westfries

Het dialect werd in begin dit jaar nog wel opgenomen in de lijst van het immaterieel erfgoed van UNESCO. En wie weet wordt het ook ooit nog een officiële taal.

Dus voor de zekerheid hier nog even een 'skoftig mooie' korte cursus West-Fries (of Westfries).