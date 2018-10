Beschermde poel dichtgegooid voor werk aan busbaan

HILVERSUM - Zonder pardon en ondanks lopende bezwaarprocedures heeft de provincie Noord-Holland de kamsalamanderpoel op het traject van de HOV-busbaan dichtgegooid. Dit tot grote verontwaardiging van Jelle Harder, die namens De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve (VBAH) zich inzet voor het redden van de zwaar beschermde diersoort.

Volgens Jelle Harder heeft de provincie twee jaar lang verzuimd de amfibieën op de enige juiste en voorgeschreven manier op te vangen en te verplaatsen naar een nieuwe poel, die verderop buiten het HOV-tracé ligt. "De provincie overtreedt hierbij het eigen protocol op basis waarvan ze ontheffing hebben gekregen van de Wet Natuurbescherming om de busbaan aan te leggen", legt Harder aan NH Nieuws uit.

Jelle Harder eist nu dat de provincie de poel opnieuw open graaft en vanaf januari 2019 (wanneer de kamsalamanders naar hun geboortegrond in de bewuste poel trekken om zich voort te planten) alsnog de kamsalamanders volgens het afgesproken protocol opvangt en naar de nieuwe poel overbrengt.

Naar de rechter

De vereniging (VBAH) heeft de zaak al eerder aangekaart bij de de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die verantwoordelijk is voor de verleende ontheffing. Deze laat echter nog wachten op een antwoord. Ondertussen overweegt de vereniging een gang naar de rechter om de provincie te dwingen de poel weer open te graven. De gesprekken hierover worden op dit moment gevoerd.

Mocht de RVO of de rechter de provincie dwingen de zaken ongedaan te maken, dan zou dat tot grote vertraging kunnen leiden van de HOV-busbaan. De provincie heeft al eerder aan NH Nieuws laten weten dat ze in hun ogen voldoet aan "alle benodigde maatregelen om de flora en fauna is het gebied zoveel mogelijk te beschermen" en dat ze gewoon doorgaat met de werkzaamheden.