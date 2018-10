Rob vindt auto terug in geramkraakte winkel: "Kinderzitjes zitten er in"

AMSTERDAM - (AT5) De politie belde hem vannacht wakker met de mededeling dat zijn auto was gestolen. Een paar uur later vond Rob uit Diemen zijn wagen terug middenin een winkel in Amsterdam Oud-Zuid.

"Ik werd vannacht om 5.00 uur wakker gebeld en toen vroegen ze of ik de eigenaar was van deze auto", vertelt Rob aan AT5. "Ik dacht dat ik hem ergens verkeerd had geparkeerd ofzo."

Maar de auto was gebruikt bij een ramkraak. Criminelen hebben met de auto de etalage van kledingwinkel Four in de Van Baerlestraat kapotgereden. "Hij heeft smaak in een sjieke zaak", grapt Rob nog.

Kinderzitjes

"Ik ben er niet blij mee", zegt hij dan. "Het is heel erg. Het is gewoon een gezinsauto. De kinderzitjes zitten er in. Je bent nog helemaal perplex van wat er gebeurd is. En het lijkt net alsof je in een Hollywood-film staat. Dat is ongelooflijk. Echt. Ongelooflijk."