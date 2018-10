I Amsterdam-letters moeten definitief weg? "Symboolpolitiek!"

AMSTERDAM - (AT5) Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad wil dat de I Amsterdam-letters verdwijnen uit de stad. Maar Frits Huffnagel, die als wethouder het logo introduceerde, betwijfelt of het er echt van komt.

"We moeten het nog maar zien, het is nu nog een voorstel van GroenLinks", reageert Huffnagel die in 2004 als wethouder Economische Zaken de letters liet plaatsen. Het voorstel heeft al steun van een meerderheid in de raad. Coalitiegenoten D66, PvdA en SP steunen de verwijdering, meldt Het Parool.

"Ik ben heel erg benieuwd of een partij als D66, maar ook de PvdA van Carolien Gehrels, serieus dit slechte plan zouden steunen", reageert Huffnagel. Hij noemt het symboolpolitiek. "Er komen meer toeristen naar de stad, of je ze nou laat staan of niet." Hij zou eerder overlast door coffeeshops of dronken Britten aanpakken.

"Perfect"

Huffnagel wijst erop dat de bekendste letters op het Museumplein ervoor zorgen dat veel toeristen daar samenkomen. "Dat kan perfect daar op het Museumplein. Als je wil dat zij zich verzamelen op een plek waar ze weinig overlast bezorgen, is het laatste wat je moet doen daar die letters weghalen."

Ook de argumentatie van GroenLinks begrijpt Huffnagel niet. Volgens de partij staat I Amsterdam voor individualisme. "GroenLinks begrijpt helemaal niets van de campagne." Volgens Huffnagel was het idee van reclamebureau KesselsKramer het tegenovergestelde. "Ik maak deel uit van Amsterdam. Als bewoner, omdat ik er werk, of als bezoeker. Dat samen maakt Amsterdam. Dat iedereen erbij wil horen. Het bindt juist mensen. Je verzamelt mensen onder die slogan. GroenLinks heeft helemaal nog nooit begrepen waar het voor staat."