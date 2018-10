Regeltjes jagen vrijwilliger Beverwijkse volière weg

BEVERWIJK - Dat hij stopt als vrijwilliger bij de openbare volière in het Beverwijkse Scheybeeckpark, vindt Marco Ravesteijn 'heel vervelend' en bezorgt hem 'een naar gevoel'. Toch zet hij er eind deze maand een punt achter.

De volière is namelijk niet meer wat hij was sinds het bezoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een paar maanden geleden. Die constateerde dat Marco dertig verschillende vogelscoorten in de volière had. En dat terwijl er maar tien zijn toegestaan. Gevolg: hij moest zijn vogelbestand kortwieken.

Dierentuinvergunning

Hij had wel op de oude voet kunnen doorgaan, maar dan had hij een vergunning moeten aanvragen voor een dierentuin. Want zo ziet de NVWA nu officeel de volière in het stadspark. "Ik zou dan een dierentuin moeten runnen. Nou, zie je het voor je? Dan zouden er ook apen en krokodillen in moeten", zegt Marco. "Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Bovendien is het als vrijwilliger niet te doen, het gaat je zeeën van tijd kosten."

Marco geeft toe dat het een beetje uit de hand is gelopen met de verschillende vogeloorten. Maar hij deed het 'om een beetje kleur te brengen' in de volière. "Toen ik hier tien jaar geleden begonnen, was het een kale bedoening. Bijna geen vogels. Om het leuk te maken voor het publiek, ben ik het aantal soorten steeds meer gaan uitbreiden. Daardoor komen de mensen hier graag."

Succesnummer

Marco baalt ervan dat hij wordt gestraft omdat hij van de volière een succesnummer heeft gemaakt. 'Betutteling' noemt hij het. "En daar kan ik niet tegen." Inmiddels heeft hij zeventig procent van de vogels verhuisd naar een ander onderkomen.

Het idee dat hij over een paar maanden niet meer verantwoordelijk is voor de volière, geeft hem een vreemd gevoel. "Dat zal wel even raar zijn. Na tien jaar niet meer dagelijks de vogels voeren lijkt me heel vreemd."

De gemeente Beverwijk zegt waardering te hebben voor Marco's werk en het jammer te vinden dat hij stopt. De gemeente benadrukt dat de volière wel gewoon blijft bestaan. De gemeente is er namelijk trots op en 'ziet dat veel mensen ervan genieten.