Beverwijker (86) bestrijdt eenzaamheid met kwasten: "Fantastisch initiatief"

BEVERWIJK - In zorgcentrum Lommerlust in Beverwijk kwasten de ouderen dinsdagavond kleurrijke doeken. Een project van bewoner Jan Mellies, die de mensen wil samenbrengen met schilderavonden. "De eenzaamheid die ik regelmatig zie, doet me verdriet."

Het raakt Mellies als hij ouderen uren en uren alleen op hun kamer ziet zitten. "Dan zie ik mensen naar buiten turen, of die liggen te slapen voor het raam", vertelt hij NH Nieuws. "Dan halen ze eindeloos herinneringen op die niet altijd vrolijke gevoelens naar boven brengen. We moeten bezig blijven en daarom wilde ik dit graag doen; schilderen tegen eenzaamheid."

De Beverwijker mag dan in een zorgcentrum wonen, hij is bovenal zelfredzaam. Om de kosten te dekken belde hij een rondje sponsoren. "De ABN AMRO en Rabobank in Beverwijk zeiden direct 'ja'. Ze hebben de verf, kwasten en 15 schildersezels betaald. Het papier haal ik op bij papierfabriek Van Gelder in Velsen-Noord. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor", aldus Mellies.

Ook Lommerlust aarzelde geen moment over het initiatief van de bewoner, zegt Jeannette Hofland van het zorgcentrum. "Nee, dit is een fantastisch project", lacht ze. "Het is voor de bewoners ontzettend belangrijk. En ik hoop dat we nog vele leuke avonden gaan krijgen zo."