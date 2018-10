Deel dit artikel:













Natuurlijke gidslijnen voor blinden in Hilversum zijn een zooitje Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Het is slecht gesteld met de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden in het centrum van Hilversum. Niet alleen staan de geleidelijnen vaak vol met obstakels, ook de ‘natuurlijke gidslijnen’ laten veel te wensen over. Met name rond het Stationsplein is het een zooitje.

Anouk van Bommel is blind. Zij zet zich met haar project ‘Houd de lijn vrij!’ in voor een betere toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. Zij laat in bovenstaande video het Stationsplein van Hilversum aan NH Nieuws zien hoe de natuurlijke gidslijnen erbij liggen. Lees ook: Blinden in Hilversum volledig de weg kwijt door obstakels op geleidelijnen De natuurlijke gidslijnen beginnen vaak waar de geleidelijnen ophouden. De meeste mensen herkennen de geleidelijnen, met de geribbelde tegels. Maar de natuurlijke gidslijnen zijn minder herkenbaar. Dit zijn natuurlijke en reeds aanwezige structuren die kunnen dienen om plaats en richting te bepalen. Deze bestaan vaak uit muurtjes, relingen en goten. Proef op de som

De SP-fractie zet zich in om de situatie voor blinden en slechtzienden te verbeteren en heeft vorige week vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Arno Scheepers. De wethouder wil op korte termijn samen met een visueel gehandicapte het centrum doorlopen om te kijken of er snel wat te verbeteren valt.