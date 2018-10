Deel dit artikel:













Pistool en harddrugs gevonden bij verkeerscontrole in Amsterdam Foto: politie

AMSTERDAM - Tijdens een verkeerscontrole in het centrum van Amsterdam is gisteravond een man aangehouden die drugs en wapens bij zich had.

De 30-jarige man reed op een scooter door de Jodenbreestraat toen hij aan de kant werd gezet voor controle. Hij bleek geen rijbewijs op zak te hebben en kon zich niet legitimeren. Tijdens het fouilleren trof de politie een vuurwapen, een mes en harddrugs aan.