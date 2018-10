Beleggers zoeken steeds vaker huurwoningen buiten Amsterdam

AMSTELVEEN - Beleggers hebben in het eerste halfjaar voor een recordbedrag van 3 miljard euro belegd in huurwoningen. Dat geld wordt steeds vaker geïnvesteerd in huurwoningen buiten de grote stad. Dit blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers International.

Door de aanhoudende lage rente en het tekort aan huurwoningen blijft beleggen in 'stenen' onverminderd populair bij beleggers. Maar ook deze bedrijven moeten in de stad steeds dieper in de buidel tasten om nieuwe huurwoningen te kopen. Dat betekent dat het rendement op hun portefeuille afneemt.

Beleggers zoeken daarom steeds vaker naar huurwoningen buiten Amsterdam om het rendement te verhogen. Inmiddels is het aandeel van woningbeleggingen buiten de vier grootste steden in de laatste drie jaar gestegen van 58 naar 69 procent.

Zaanstad veel rendement, Amstelveen minst risicovol

Woningbeleggers die weinig risico willen lopen, kunnen in de Metropoolregio het best terecht in Amstelveen, gevolgd door Haarlem en Haarlemmermeer. De vraag naar huurwoningen in de vrije sector zal hier naar verwachting alleen maar groter worden. Tegelijkertijd zijn de woningprijzen redelijk stabiel en in vergelijking met Amsterdam hebben de potentiele huurders een goed inkomen.

Voor beleggers die een hoger rendement willen en bereid zijn om meer risico te lopen, zijn Zaanstad en Almere een lucratieve bestemming. Binnen de Metropoolregio Amsterdam kan hier een hoog rendement gehaald worden tegen aanvaardbare risico's. Maar ook gemeenten als Hilversum en Heerhugowaard bieden beleggers hogere inkomsten. Investeren in Lelystad is lucratief maar daar is het risico erg hoog.

Meer huurwoningen in vrije sector gebouwd

Gemeenten stimuleren de laatste jaren de bouw van duurdere huurwoningen in de vrije sector. Sinds 2017 zijn er al 50 procent meer vergunningen hiervoor verleend en deze trend zet in 2018 door. Door veranderingen in de hypotheekrenteaftrek is er steeds meer vraag naar dit type woning. Voor beleggers een goede, en op dit moment zekere bron van inkomsten.