Honderden broden gedumpt in Purmerends kanaal Foto: NH Nieuws

PURMEREND - De ratten hebben er al aan gepeuzeld. Honderden broden, vooral Turkse broden, klotsen tegen de noodbrug aan in de Where. Het lijkt alsof een complete bakkerij in het water is uitgestort. Niemand weet waar de broden vandaan komen.

Een vrouw die haar hond uitlaat noemt het een "smerig gezicht". Bovendien trekt het volgens haar allerlei ongedierte aan, vooral ratten. Dat wordt ook beaamd door een vrouw die dagelijks over de brug loopt. En wat er nu nog ligt, blijkt slechts een fractie van wat er ingegooid is. "Gisteren lag er nog veel meer brood in het water. Van alles wat", zegt de vrouw. Lees ook: Duikers treffen 'krokodillenkop' aan in de Where Inmiddels heeft iemand de gemeente Purmerend gebeld om de rotzooi op te ruimen. Waarschijnlijk zijn ze daar wel een hele tijd mee bezig. Vorige maand deden duikers ook al een bijzondere vondst: toen ging het om een 'krokodillenkop'...