Automobilisten bekeurd voor negeren afzetting bij ongeluk Wijdenes

WIJDENES - De politie heeft gisterenmiddag meerdere boetes uitgedeeld voor het negeren van een afzetting op de N506. De weg was afgesloten vanwege een frontale botsing ter hoogte van Wijdenes.

Door nog onbekende oorzaak kwam een personenauto op de verkeerde weghelft terecht, en botste daar frontaal op tegemoetkomende vrachtwagen. De bestuurder van de personenauto raakte zwaargewond en is 'in zorgwekkende toestand' naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie Hoorn op Facebook.

In verband met ongeluk was de N506 tussen Hoorn en Westwoud lange tijd afgesloten. Toch negeerden enkele automobilisten de afzetting, en sloegen anderen aanwijzingen van agenten in de wind. In totaal kunnen drie automobilisten een bekeuring tegemoetzien.

De Hoornse politie sluit het Facebook-bericht af met een oproep: "Beste mensen, onze pionnen en lintjes hangen er niet voor niets. Volg onze aanwijzingen aub op!"