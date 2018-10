Volendam-aanvaller Kaars vijf weken uit de roulatie

VOLENDAM - FC Volendam moet het nog ongeveer vijf weken stellen zonder Martijn Kaars. De aanvaller (19) heeft een kneuzing opgelopen aan zijn linkerknie.

Vorige week moest Kaars de training van de Volendammers per brancard verlaten. Gevreesd werd voor een ernstige blessure, maar na onderzoek blijkt het een kneuzing te zijn.

De voormalig Ajacied maakte in het bekerduel met Willem II (1-2 verlies) zijn debuut voor het eerste elftal van Het Andere Oranje. Die wedstrijd was hij ook direct trefzeker. Ook in het tweede duel dat hij speelde voor de Keuken Kampioen Divisie-club maakte hij een doelpunt. Die wedstrijd tegen Helmond Sport eindigde in 2-2.