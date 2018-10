Inwoners Hilversum denken mee over nieuw stationsgebied

HILVERSUM - De gemeente Hilversum maakt plannen voor een nieuwe inrichting van het Stationsgebied. Er zijn nog twee opties in de race: 'De Passage' en 'De Zeven Straatjes'. Nu worden de Hilversummers om hun mening gevraagd.

In het model De Passage komt er een compact Stationsplein waarin de Schapenkamp wordt ondertunneld. Het tweede model is wat kleinschaliger. Model De Zeven Straatjes zet in op het karakter van het centrum van Hilversum en de aaneenschakeling van diverse kleine pleintjes en brinkjes die de stad heeft.

Tientallen mensen kwamen langs tijdens de inloopbijeenkomst om hun mening te geven over de plannen. Een bezorgde mevrouw hoopt dat het voor haar allemaal goed zal gaan. "En dat we niet straks allemaal verkeer voor ons neus hebben, want daar zijn we een beetje bang voor."