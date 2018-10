Ka-ching! Is dit de winstgevendste flitspaal van Nederland?

HILVERSUM - De flitspaal op de N201 bij Vreeland loopt nog steeds aan kop in de wedstrijd voor de meest winstgevende flitspaal van Nederland. Op de doorgaande route tussen Vinkeveen en Hilversum werden in de maanden mei tot en met augustus ruim 34.865 hardrijders op de bon geslingerd.

De hoeveelheid bekeuringen is iets gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal. Van januari tot en met april stond de teller op 35.845. De daling kan het gevolg zijn van de vakantieperiode of van de extra waarschuwingen die zijn aangebracht op pijlwagens in de berm.

Als deze trend doorzet, komen de flitspalen bij Vreeland uit op bijna 140.000 bekeuringen. Uitgaande van een gemiddelde boete van 60 euro levert dit de overheid ongeveer 8,4 miljoen euro op.

De meeste Vreelanders zijn blij met de flitskasten, omdat ze op een gevaarlijk kruispunt staan waar al eerder ongelukken zijn gebeurd. Ze zouden de opbrengsten graag gebruiken voor de ondertunneling van de N201.

In de rest van Noord-Holland doen vooral de flitspalen op de N203 in Krommenie goede zaken. Het duo bekeurde hier in het tweede kwartaal 27.760 hardrijders.