Volleybalsters dichtbij beste WK-resultaat ooit

NAGOYA - De Nederlandse volleybalvrouwen zijn dichtbij hun beste klassering ooit op een WK. De ploeg van Jamie Morrison verloor dan weliswaar van Brazilie (3-2), maar kan plaatsing voor de Final Six bijna niet meer ontlopen.

Bij winst op Brazilië had Nederland zich al kunnen plaatsen voor de Final Six. De vrouwen hadden het echter lastig tegen de Zuid-Amerikaanse ploeg. De eerste set werd nog wel met 25-21 gewonnen door Oranje. In de tweede set herpakte Brazilië zich (18-25), waarna de derde set (27-25) weer een prooi was voor de Nederlanders. Set vier ging naar Brazilië (19-25), waarna die ploeg ook de beslissende set met 7-15 naar zich toe trok.

Het was de achtste keer dat Nederland van de Braziliaanse vrouwen verloren op een wereldkampioenschap. Oranje kan de plaatsing voor de Final Six alleen nog ontlopen wanneer Japan met 3-0 of 3-1 wint van Servië. Die kans lijkt klein, aangezien Servië al haar wedstrijden nog heeft gewonnen en bovendien nog geen set verloor. Wanneer Nederland doordringt tot de Final Six, is dat het beste resultaat van de vrouwen ooit op een WK. In 1998 werd de ploeg zevende.

Tijdens de Final Six wordt er in twee groepen van drie gestreden om vier plaatsen in de halve finales.