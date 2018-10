Deel dit artikel:













Basisschool in Heemstede ontruimd om gaslek Foto: NieuwsFoto/Laurens Bosch

HEEMSTEDE - De Nicolaas Beetsschool in Heemstede is vanmorgen uit voorzorg ontruimd vanwege een klein gaslek. De kinderen werden opgevangen in een naastgelegen zaal. Inmiddels is het lek gedicht en de omgeving vrijgegeven.

Het lek was bij de school aan de Sportparklaan. Hoe het ontstond is nog onduidelijk.