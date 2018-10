Deel dit artikel:













Aantal klanten dat meer wil betalen voor duurzaamheid stijgt Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Het aantal consumenten dat meer wil betalen voor duurzame producten stijgt, blijkt uit onderzoek van GfK en b-open. Zij melden dat 36 procent van de Nederlanders daartoe bereid is. In 2017 was dat nog 32 procent.

"De grotere bereidheid extra te betalen, illustreert dat mensen positiever zijn over duurzaamheid. Mensen willen consumeren zonder schuldgevoel", zegt Annemarie Perquin van GfK. "Maar ook de toegenomen kwaliteit van duurzame producten speelt daarbij een rol." Elektrische auto's

Voorbeelden van populaire duurzame producten zijn onder meer biologisch eten en elektrische auto's. "En ook als het gaat om mode, kiezen consumenten steeds vaker voor duurzaamheid", aldus Bart Brüggenwirth van b-open. Ook kiezen consumenten volgens het onderzoek eerder voor duurzame producten vanwege de economische groei. Daardoor hebben zij immers meer te besteden.