File op A2 door ongeluk: bijna 10 kilometer stilstaand verkeer Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - Vanwege een ongeluk op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht, is er een flinke file ontstaan in de richting Amsterdam. Automobilisten staan hier 8 kilometer in de rij.

Al voor het ongeluk was het erg druk op de snelweg. Toen al stonden bestuurders vaak even stil, omdat de matrixborden om de zoveel kilometer geboden de snelheid te minderen. Door het ongeluk kwam het verkeer vervolgens volledig stil te staan.