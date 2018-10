Deel dit artikel:













Ontsnapte koeien maken nachtelijk uitstapje in dorpscentrum Ankeveen Foto: Politie Hilversum

ANKEVEEN - Het was gisteravond even schrikken voor weggebruikers in Ankeveen. Zij kwamen oog in oog te staan met enkele koeien die de weg versperden.

De runderen waren ontsnapt uit een nabijgelegen weiland en naar het dorp gelopen. Nadat getuigen de politie hadden gewaarschuwd, kwamen agenten gelijk naar het centrum. De boer werd gealarmeerd en met hulp van enkele omstanders begeleidden agenten de koeien terug naar het weiland. De politie schrijft op Facebook dat ze erg blij is met die hulp. 💬 Whatsapp ons!

