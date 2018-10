ProRail gaat onbewaakte overwegen blokkeren met betonblokken

NOORD-HOLLAND - ProRail is klaar met praten met lokale overheden over het afsluiten van onbewaakte spoorwegovergangen en gaat over tot actie. Vanaf volgende week sluit de spoorbeheerder de dertig gevaarlijkste overwegen in Nederland zonder spoorbomen of bellen af met betonblokken.

"De discussies duren veel te lang", zegt topman Pier Eringa van ProRail in De Telegraaf over het overleg met gemeenten. "Volgende week beginnen we nu zelf met het afzetten van wegen."

Om een signaal af te geven naar de samenleving gaat ProRail actiegericht te werk. ''We zien vaak dat kleine lokale groepen uit de buurt als boeren of wandel- en fietsverenigingen sluiting van een overweg op het platteland tegenhouden. Dat levert vertraging op en we zijn het zat. We gaan niet langer wachten tot iedereen is uitgepraat. Als er weer een ongeluk gebeurt, willen wij niet het verwijt krijgen dat we niets doen. Dat is niet meer uit te leggen,'' zegt Eringa.

Een woordvoerder van ProRail zegt tegen NH Nieuws dat de organisatie bewust niet bekendmaakt welke spoorwegovergangen er wanneer geblokkeerd worden. De Telegraaf heeft aanwijzigen dat de onbewaakte overweg bij Lunteren als eerste aan de beurt is.

ProRail wil in 2021 van alle onbewaakte overgangen af zijn. Het gaat om 120 spoorwegovergangen in Nederland. Om dit plan te halen is besloten om vaart te zetten achter het aanpakken van overwegen.

Of er ook overgangen in Noord-Holland worden geblokkeerd, is nog niet bekend. Vorig jaar gaf ProRail aan dat er in Noord-Holland nog 10 onbewaakte overgangen zijn. Hoeveel het er nu zijn is niet duidelijk. Eerder liet een ProRail-woordvoerder al wel aan NH Nieuws weten dat de overgangen in Enkhuizen, Santpoort, Heiloo en Obdam prioriteit hebben.