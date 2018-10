De Peiling: Te veel lawaai bij miljoenen huizen, gezondheid staat op het spel

NOORD-HOLLAND - Ruim een derde van de huizen in Nederland staat op een te lawaaiige plek, volgens nieuwe normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daar kun je ziek van worden. Moet de overheid ingrijpen?

Omgevingsgeluid

Aan omgevingsgeluid van bijvoorbeeld autoverkeer, treinen of vliegtuigen is niet te ontsnappen. Die constante herrie om je heen is ongezond. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO komt vandaag met een nieuwe strengere richtlijnen voor lawaai.

Schadelijk

Zo mag wegverkeer volgens de WHO niet meer dan 53 decibel produceren. Treingeluid is vanaf 54 decibel schadelijk voor de gezondheid. Voor vliegtuigen en windmolens ligt de grens nog lager, op 45 decibel.

Drie miljoen huizen

RTL Nieuws analyseerde geluidsgegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Uit die analyse blijkt dat 37 procent van de huizen in ons land meer dan 55 decibel geluid ervaart. Dat zijn zo'n drie miljoen huizen.

Honderden hartinfarcten per jaar

Volgens onderzoek van de WHO is geluid een van de grootste gevaren in de leefomgeving. Het kan lichamelijke en psychische problemen veroorzaken en zelfs tot sterfgevallen leiden. "Te veel herrie kan leiden tot stress en slaapgebrek, wat weer een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten kan veroorzaken", zegt Fred Woudenberg, hoofd van de afdeling leefomgeving van GGD Amsterdam. "Als je alle geluidsbronnen bij elkaar neemt, kun je zeggen dat in Nederland honderden mensen per jaar een hartinfarct krijgen door lawaai."

Wat vind jij?

Heb jij last van herrie in jouw huis? Vind je dat de overheid meer moet doen om ons tegen geluidsoverlast te beschermen? We horen graag hoe jij daar over denkt.

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.