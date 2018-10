Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hostel Amsterdam ontruimd na klachten over prikkende ogen en zere keel Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - (AT5) Een hostel aan de Krelis Louwenstraat in Amsterdam is gisteravond deels ontruimd. Mensen uit een aantal naastgelegen woningen moesten ook hun huizen uit. Sommigen zouden last hebben gehad van prikkende ogen en een zere keel. Twee bewoners van een huis boven het hostel zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens getuigen konden de gasten lange tijd niet terug naar hun kamer: de brandweer zou drieënhalf uur nodig hebben gehad om de oorzaak van de irritaties op te sporen. In een tweet laat de brandweer weten dat het hostel en een aantal woningen juist korte tijd ontruimd zijn geweest. Bezoekers moesten wachten in de algemene ruimte of buiten. De oorzaak bleek een bestrijdingsmiddel dat waarschijnlijk was gebruikt om twee kamers in het hostel schoon te maken.