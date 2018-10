Verdachte mannen met plaksnorren vormen groot mysterie voor politie

AMSTERDAM - (AT5) Twee mannen met plaksnorren die begin deze maand zijn opgepakt aan de De Wittenkade in Amsterdam zorgen voor veel vragen bij de politie. De politie schakelt nu de hulp van het publiek in om te kunnen achterhalen wat de mannen daar deden. Bij de aanhouding schoot een agent één van de twee verdachten neer.

Een oplettende bewoner van de Staatsliedenbuurt tipte de politie vorige week. Zij vond twee mannen verdacht overkomen, mede omdat zij beiden overduidelijk een nepsnor opgeplakt hadden. Toen de agent arriveerde knoopte hij een gesprek met de mannen aan. Daarop renden de twee hard weg.

Neergeschoten

Toen de agent zag dat er door een van de mannen een wapen werd meegedragen, schoot hij één van de twee voortvluchtigen neer. De politie kon daardoor beide mannen aanhouden, maar het is nog steeds onduidelijk wat zij daar deden.

De politie doet een oproep in het programma Opsporing Verzocht of er mensen zijn die meer informatie hebben over het duo, of wellicht weten of er meer mensen bij betrokken zijn. "Wij spreken graag met mensen die de mannen gezien hebben of meer weten wat zij die dinsdagochtend aan het doen waren in de ruime omgeving van de Van Beuningenstraat", zegt een woordvoerder.

Opvallende nepsnor

De twee verdachten droegen op 2 oktober beiden een opvallende nepsnor. De eerste verdachte is een blanke man van 65 jaar en 1,90 m lang. Hij droeg die dag een blauwe muts, met witte en rode opdruk aan de achterzijde en een grijze regenjas met groene en blauwe vlakken. Ook had hij een opvallende bril op.

De tweede verdachte is een slanke blanke man van 26 jaar met een slank postuur. Hij droeg een oranje met blauwe jas en een gele motorhelm. Ook hij droeg die dag een opvallend brilmontuur.

