Ruim 2.100 handtekeningen tegen strandhuizen Muiderberg

MUIDERBERG - Meer dan 2.100 mensen hebben inmiddels de petitie ondertekend tegen de komst van huizen op het strand bij Muiderberg. De handtekeningen zijn vanmiddag overhandigd aan de verantwoordelijk wethouder.

Een aantal inwoners van Muiderberg schrok enorm toen hen ter oren kwam dat er een plan klaar lag om 24 huizen op het strand neer te zetten. Een petitie werd opgestart die in drie dagen tijd door meer dan 1.200 mensen werd ondertekend.

Plan van vorig college

Wethouder Gooise Meren Jan Franx nam de handtekeningen in ontvangst. Zijn eerste reactie was dat het 'boosheid om niets' was, omdat hij helemaal geen plan kent over huizen op het strand. Toen de aanbieders van de petitie hem stukken lieten zien waaruit bleek dat er wel degelijk contact is geweest tussen de gemeente en een ondernemer die er huizen wil bouwen, moest hij constateren dat dit is gebeurd onder het vorige college.

"Ik vind het moeilijk te geloven", zegt een van de aanbieders van de petitie, Marianne den Hartog. "Ook al ben je nieuwe wethouder, dan lees je je in in wat er zich allemaal heeft afgespeeld, lijkt mij." Maar wethouder Franx reageert: "Ik heb begrepen dat er oriënterende gesprekken geweest zijn, ik heb daar niet bij gezeten."

"We beginnen weer bij 0"

De wethouder heeft de indieners van de petitie toegezegd dat 'we weer bij 0 beginnen'. Dus het plan van de 24 huizen zit niet al verder in het traject dan ideeën die anderen hebben over het strand. De komende maanden kunnen alle betrokkenen hun zegje doen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad.