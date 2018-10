Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











VIDEO: Betoverend mooie spreeuwendans boven Amsterdam Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - Een adembenemend beeld vanavond bij de Panamalaan in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam. Een grote spreeuwendans van honderden, misschien wel duizenden vogels, was te zien boven de Borneosteiger.

De spreeuwenzwem trok de aandacht van veel voorbijgangers. Eva, een van die passanten, zegt: "Ik liep toevallig langs, het was betoverend mooi." Luchtshow

De luchtshow duurde zeker enkele minuten. Waarom de vogels deze show opvoeren, is nog steeds niet helemaal bekend. Veel wetenschappers denken dat de spreeuwen met hun dans soortgenoten aantrekken. Anderen denken dat de vogels gewoon blij zijn om elkaar te zien.