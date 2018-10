Deel dit artikel:













Voormalig leegstaand pand in Bussum doet nu dienst als Theater in Zuyd Foto: NH Nieuws

BUSSUM - Al twee jaar lang speelt het Noord Hollands Toneel de sterren van de hemel in Theater in Zuyd in Bussum. Na "lang zeuren" mocht de groep het huren, omdat het gebouw niet meer werd gebruikt.

"Wij zitten hier nu een paar jaar in", vertelt Peter van Bokhorst. "De bedoeling is wel dat er op den duur ook andere groepen gebruik van gaan maken. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we nog een aantal aanpassingen doen aan het pand." Het Noord Hollands Toneel speelt zo'n vier producties per jaar. Per voorstelling is er plek voor tachtig mensen.