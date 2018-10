Koning ondergedompeld in jaren '60-stijl bij bezoek aan Zaandam

ZAANSTAD - Hoog bezoek bij woon-zorgcentrum Groenland in Zaandam. Koning Willem Alexander zag met eigen ogen hoe ouderen bij Stichting de Tijdmachine met behulp van een jaren '60 decor makkelijker herinneringen ophalen.

Oud-voetballer Henk Groot kijkt met de koning in een dik boek vol met foto's van de gloriedagen van Ajax. "Ik sta er zelf ook in", glundert hij. Hoe het boek in het jaren '60-decor komt weet hij niet meer, maar volgens medewerker José Verwaal heeft Groot het zelf meegebracht.

De kamers zijn zo ingericht, dat ouderen in een 'vertrouwde' omgeving kunnen praten over hun wensen. De decennia-oude decors en spullen zorgen vaak "voor een twinkeling in de ogen" van de oude bewoners, aldus Verwaal. "Soms is zelfs een geur genoeg om herinneringen op te halen."

Gipshandtekening

Niet alleen de ouderen genoten zichtbaar van de aanwezigheid van koning Willem-Alexander, want ook de jonge Kay maakte een bijzonder moment mee. Check het in de onderstaande video: