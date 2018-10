Marco Bizot geniet bij Oranje: "Dit ga ik nooit vergeten"

ZEIST - AZ doelman Marco Bizot zit voor de tweede maal bij Oranje. "Deze keer is het iets relaxer." Daardoor kan hij nu veel meer genieten dan de vorige keer. "Het is fantastisch."

"Dit maken niet veel keepers mee. Als je dan onderdeel van zo'n team bent en met zulke collega's mag werken, dat zal ik nooit vergeten." Vertelt de Alkmaarse keeper met grote blijdschap op de KNVB Campus in Zeist.

"Super zenuwachtig"

Samen met Guus Til en Wout Weghorst werd Bizot vorig seizoen voor de eerste keer opgenomen in de selectie van Ronald Koeman. "Ik was super zenuwachtig. Het was natuurlijk spannend. Nu is het een andere week, geen week vol nieuwigheden. Je weet bij wijze van spreken welk eten er geserveerd wordt."

Marco Bizot neemt het met Oranje zaterdag op tegen Duitsland voor de Nations League en volgende week dinsdag staat er een oefenduel tegen België op het programma.