Oranje Leeuwinnen naar finale van play-offs om WK-ticket

VIBORG - De Nederlandse voetbalvrouwen hebben een goede stap gezet richting het WK voetbal in 2019 in Frankrijk. Na de 2-0 overwinning vorige week in Nederland werd het in de return van de halve finale van de play-offs in het Deense Viborg 2-1 voor Oranje. Lyneth Beerensteyn werd matchwinner voor Oranje met twee doelpunten. De ploeg van Sarina Wiegman moet het nu in de finale van de play-offs opnemen tegen Zwitserland, dat België versloeg in de andere halve finale.

De 5.370 toeschouwers kregen in Viborg een spectaculair begin van de wedstrijd voorgeschoteld want de Deense vrouwen kwamen al na vijf minuten spelen op voorsprong. Nadat Dominique Bloodworth de Deense aanvoerde Pernille Harder had neergelgd in het strafschopgebied verzilverde Nadia Nadim de gegeven penalty.

Maar de Deense vrouwen konden niet lang dromen van een stunt want drie minuten later kopte Lyneth Beersteyn een voorzet van Desiree van Lunteren achter de Deense keepster.

Oranje slordig

Denemarken was in de tweede helft sterker en Nederland werd slordiger. Keepster Loes Geurts moest een aantal keer ingrijpen en had geluk dat ze nog net een vinger tegen een indraaiende hoekschop kon krijgen waardoor de bal op de paal kwam.

Nadat Beerensteyn twee keer zonder gevolg snel opstoomde, kreeg Harder twee grote kansen, waarbij ze bij de eerste van vier meter afstand hoog overschoot en de tweede gepakt werd door Geurts.

In extra tijd weer Beerensteyn

In het laatste kwartier mocht topscoorster Vivianne Miedema nog invallen voor Shanice van de Sande, maar zij kon geen nieuwe goal aan haar totaal toevoegen. Ook de Deense aanvalslust was in het laatste kwartier wel voorbij, zodat de wedstrijd naar een 1-1 eindstand leek te kabbelen. In de extra tijd bracht Lyneth Beerensteyn daar toch nog verandering in. uit een hoekschop schoot zij de 2-1 nog binnen waardoor Oranje voor de negende keer op rij won van Denemarken.

De Oranje leeuwinnen moeten het nu in november in de finale van de play-offs om het laatste WK-ticket opnemen tegen Zwitserland, de winnaar van de andere halve finale. Het WK wordt in juni-juli 2019 gehouden in Frankrijk.

Opstelling Denemarken: Johansen; Veje, Arnth-Jensen, Sorensen (Sevecke/78), Nielsen (Sørensen/87); Thogersen, Junge-Pedersen, Christiansen (Holmgaard/78), Troelsgaard, Harder, Nadim

Opstelling Nederland: Geurts; v. Lunteren, Dekker, Bloodworth, v. Es; Groenen, Spitse, v.d. Donk; v.d. Sanden (Miedema/77), Beerensteyn, Martens