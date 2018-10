Deel dit artikel:













Auto zinkt in Amsterdams kanaal: "Titanic-momentje" Foto: antoniogranata.com Foto: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich Foto: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich

AMSTERDAM - (AT5) Een auto is dinsdagmiddag in de gracht gereden aan de Jacob van Lennepkade in Amsterdam-West. De bestuurder van de auto is hierbij ongedeerd gebleven.

De automobilist zou bij het uitparkeren vooruit zijn gereden, in plaats van achteruit. De vrouw is zelfstandig uit de auto geklommen en weer op het droge gekomen. Een ooggetuige vertelt: "Het was een Titanic-momentje: de auto ging vol gas rechtdoor en lanceerde zichzelf in het water. De auto zonk naar de bodem." De vrouw hield enkel een nat pak over aan het voorval. Ze is bij een buurtbewoner onder de douche gezet. Het voertuig zal weer op de kant worden getakeld.