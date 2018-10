Jan Keizer: "Ik ben altijd bezig met muziek maken, elke dag"

VOLENDAM - In totaal zong en schreef Jan Keizer meer dan tachtig bekroonde platen bij elkaar. Keizer mag zichzelf zonder twijfel rekenen tot een van de meest succesvolle en meest gelauwerde zangers van Nederland.

Biografie



Naam: Jan Keizer

Geboren: Volendam, 3 april 1949

Beroep: Drummer, zanger, liedjesschrijver

Erelijst: - O.a. 88 gouden en (dubbel-)platina platen

- Lifetime Achievement Award, 2000

- Edison, 2001

Van die enorme prijzenkast is bij Jan Keizer thuis maar bitter weinig terug te vinden. 'Mon Amour', zijn eerste bekroonde plaatje, hangt in een gouden versie aan de muur, en ook zijn laatste twee cd's. Verder blijft de gelauwerde Volendammer bescheiden.

Met een Edison op de piano zijn de trofeeën compleet. "Ik heb het eigenlijk allemaal op de vliering in krantenpapier en soms in café's hier in Volendam", vertelt Jan. "Je kan ze moeilijk allemaal ophangen."

Ploeteren

Inmiddels is Keizer wel gewend geraakt aan al het succes dat hem ten deel viel, maar hij weet ook nog heel goed hoe ze tien jaar lang hebben moeten ploeteren om van BZN een succes te maken. Bijna waren ze gestopt wegens gebrek aan succes, maar toen kwam 'Mon Amour' in 1976. "Daardoor werden we op de kaart gezet en mochten we overal optreden."

Voor die tijd trad Jan Keizer met BZN alleen op in Noord-Holland, met af en toe een uitstapje buiten de provincie. De concurrentie was gigantisch. Overal in de omgeving timmerden bandjes uit Volendam aan de weg, waarvan 'The Cats' en 'Left Side' de bekendsten waren.

In de hoek van de woonkamer staan een piano, een gitaar en een ukelele. Meer had Keizer niet nodig om al zijn hits te schrijven: van The Banjoman tot Yeppa en noem ze allemaal maar op. "Ik heb hier thuis wel zo'n 500 liedjes geschreven", schat hij uit de losse pols.

'Altijd met muziek bezig'

Het schrijven van liedjes is voor Keizer geen moeilijke opgave. "Ik ga er niet onder gebukt, want ik vind het hartstikke leuk om te doen. Soms gebeurt het dat ik met de fiets door het dorp rijd met een iPad en dat ik een melodietje in mijn hoofd heb. Dat moet ik dan vastleggen en dan kijk ik thuis welke akkoorden erbij kunnen. Mensen zullen af en toe wel eens denken: die Keizer is niet goed. Ik ben er altijd mee bezig, elke dag."

