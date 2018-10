Stinkdier gespot op meerdere plekken in de Zaanstreek

WESTZAAN - Een paar inwoners van de Zaanstreek moesten even goed met hun ogen knipperen. Op de provinciale weg tussen Koog aan de Zaan en Zaandijk liep een paar dagen geleden namelijk een stinkdier. Streep, zoals het beestje liefdevol heet, schijnt wel vaker de spreekwoordelijke benen te nemen. Echter is hij deze keer niet teruggekeerd na zijn ontsnappingsavontuur.

Volgens eigenaar Ralph weet het stinkdier, dat normaal gesproken samen met acht soortgenootjes over zijn erf scharrelt, steeds een manier te vinden om te ontsnappen. "Vaak is dat net op een moment dat ik even niet oplet", vertelt hij aan NH Nieuws.

Inmiddels wordt Streep al sinds afgelopen weekend vermist. Hij is op meerdere plekken gespot, maar niemand heeft 'm nog te pakken kunnen krijgen. Stinkdieren laten zich ook moeilijk vinden, volgens Ralph: "Helaas zijn ze maar korte tijd actief. Als ze eten vinden, gaan ze slapen".

'Goede verdediging'

Mensen die Streep zien, kunnen het best de eigenaar of de dierenambulance bellen. Gevaarlijk is hij niet, maar hij kan zich volgens zij baasje verdedigen als een echt stinkdier: "zijn verdediging is goed, heel goed".