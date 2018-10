Suppers vissen bergen afval uit Alkmaarse grachten

ALKMAAR - Fietsen, een winkelwagentje, een complete vlaggenmast en bergen zwerfafval zijn vandaag uit de grachten van Alkmaar gevist. Een groep enthousiaste vrijwilligers hield vandaag al peddelend grote schoonmaak. ''We hopen op deze manier ook bewustzijn te creëren.''

De actie is een samenwerking tussen de gemeente Alkmaar en Nanda van den Ham van El Kombi Sup. Volgens Nada is het belangrijk om dit werk te doen: ''We doen het omdat we tijdens het suppen ontzettend veel afval tegenkomen. Je doet nu iets leuks. Je bent met z'n allen op het water en je zorgt ervoor dat de grachten schoner worden. Laten we met z'n allen zorgen voor de mooie wereld waarin we leven.''

Vissen

De 9-jarige Braydon Bos uit Heerhugowaard doet ook mee aan de schoonmaakactie. Hij doet z'n best om zijn emmertje zo snel mogelijk gevuld te krijgen. Dat wordt dan ingeleverd bij de boot van de gemeente die het afval vervolgens scheidt. ''Het is erg leuk en ik wil niet dat de vissen doodgaan. De straat wordt wel schoongehouden door de stratenvegers maar aan het water denkt niemand.''

Benieuwd naar het harde werk van Nanda, Braydon en de andere suppers? Kijk hieronder naar de video

Kater

Onder het motto 'met je kater op het water' houdt Nanda wel vaker dit soort schoonmaakacties. Vertelt ze aan NH Nieuws: ''We doen het ook een dag na Koningsdag en Lichtjesavond. Dat zijn allemaal feestdagen waarna er veel afval in het water ligt. Of ik zelf een kater heb? Ik probeer altijd een beetje fit te blijven als ik met een groep op pad ga.''