Genoeg AED's in West-Friesland, maar waar hangen ze?

HOORN - West-Friesland scoort goed als het gaat om het aantal aanwezige AED's in regio, zo blijkt uit cijfers van de Hartstichting. Toch weet zo'n dertig procent van de mensen niet precies waar ze hangen.

De Hartstichting heeft in kaart gebracht hoeveel AED's er geregistreerd staan in Nederland en hieruit blijkt dat het in West-Friesland goed geregeld is.

Kijk hier hoe het gesteld is met de AED's in jouw regio

Enkhuizen staat samen met Opmeer en Stedebroec bovenaan met een dekkingsgraad van 100 procent. Drechterland staat met een dekkingsgraad van 89 procent onderaan, maar mag tevreden zijn met dit resultaat. De dekkingsgraad geeft het aantal gewenste AED's weer ten opzichte van het werkelijke aantal.

'Als je het niet weet, dan heb je er ook niks aan'

Volgens Sanne Stadler is het aanwezig zijn van genoeg AED's niet voldoende: "Het probleem zit 'm er in dat veel mensen geen idee hebben waar AED's in hun eigen buurt hangen. Als je het niet weet, dan heb je er ook niks aan, dus het is van belang dat mensen hier naar op zoek gaan."

Binnen de '6 minuten-zone'

Op iedere plek zou er binnen een straal van 500 meter een AED beschikbaar moeten zijn om aan de 6 minuten-zone te kunnen voldoen. Als iemand een hartstilstand heeft gekregen is het namelijk van groot belang dat de persoon binnen 6 minuten gereanimeerd wordt.

Ondanks dat het dus op de meeste plekken in West-Friesland wel goed zit met het aantal gewenste AED's, kan het nog steeds zo zijn dat er op sommige plekken te weinig zijn. De spreiding van AED's is nu eenmaal niet overal perfect.

Een AED met de buurt

Het advies van de Hartstichting is dan ook om in je eigen werk en woonomgeving op zoek te gaan naar een AED die 24 uur per dag beschibaar is. Mocht die er niet zijn, dan kan je met je buurt een crowdfunding starten via buurtaed.nl om er gezamenlijk eentje aan te schaffen.