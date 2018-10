Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Koepel in Haarlem sluit gevangenisverleden af met een knal Foto: Rob Ouwerkerk Foto: Rob Ouwerkerk Foto: Rob Ouwerkerk Foto: Rob Ouwerkerk Foto: Rob Ouwerkerk Foto: Rob Ouwerkerk

HAARLEM - Over een maand worden de tralies afgezaagd van de oude koepelgevangenis in Haarlem, om het gebouw 'te bevrijden van de demonen'. Na een kunst- en cultuurmanifestatie van een paar weken, gaan vanaf 11 november de bouwvakkers aan het werk in De Koepel om er een onderwijsbolwerk van te maken.

Geschreven door Geja Sikma

Tijdens de manifestatie 'Architectural Healing' zijn er rondleidingen en optredens en zijn er in 46 cellen exposities van kunstwerken. Lees ook: Kunstenaars 24 uur opgesloten in Koepelgevangenis: "Ik werd vannacht erg onrustig" NH Nieuws-mediapartner Haarlem105 maakte dit weekend een reportage over de start van deze culturele manifestatie. Met daarin ook aandacht voor ex-gedetineerde Leon van Es, die zich tijdens zijn gevangenschap ontwikkelde als kunstenaar. Zijn bouwwerken van onder andere tandpasta zijn te bewonderen in één van de cellen. "Mijn kunst heeft mij wel positief gehouden, ondanks een beetje narigheid met justitie." Op 11 november worden ceremonieel de tralies afgezaagd, waarna een sluitfeest 'Take me out of Prison' plaatsvindt.