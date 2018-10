Deel dit artikel:













Met nieuwe plaat maakt oudste rockband The Bintangs wéér doorstart Foto: NH Nieuws

HEEMSKERK - Twee dagen na de presentatie van 'Its a nightmare' (vinyl en CD) in het Patronaat in Haarlem was The Bintangs gisteravond voor een meet & greet bij platenzaak Mono's in Heemskerk. De bijeenkomst viel samen met het verschijnen van de nieuwe plaat, die vanaf 9 oktober in de winkel ligt.

Daarmee maakt de oudste nog bestaande rockband van Nederland zijn zoveelste doorstart. 57 jaar na het begin van de band, die zijn bakermat heeft in de IJmond, trekken de mannen weer door het land om hun plaat te promoten. De band die met de bekende Hoogovens-sound (naar de staalfabriek) vooral in de jaren zeventig van de vorig eeuw furore maakte, kende meer dan veertig verschillende leden. Bassist en tekstschrijver Frank Kraaijeveld is er als enige nog bij. Hij was alleen begin jaren zeventig even weg toen hij zich met zijn jongere broer Arti afscheidde en een tijdje optrad onder de naam 'Kraaijeveld'. Overleden

Arti Kraaijveld overleed begin dit jaar op 71-jarige leeftijd in een verzorgingshuis in IJmuiden. Hij is één van de twaalf bandleden die inmiddels zijn overleden. Frank (73) is de constante factor.