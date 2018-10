AZ wint oefenduel van Cambuur, Stengs maakt rentree

ALKMAAR - AZ heeft dinsdagmiddag een oefenduel met SC Cambuur met 1-0 gewonnen. Richard Sedlacek was de matchwinner. Voor Calvin Stengs was het een bijzonder duel: hij maakte zijn eerste 45 minuten sinds zijn blessure, die hij ruim een jaar geleden opliep.

AZ trad op het eigen trainingscomplex aan met een redelijk sterke opstelling. Naast Stengs stonden ook onder andere Adam Maher, Ron Vlaar en Ferdy Druijff in de basiself. Dat leidde desondanks niet tot doelpunten in de eerste helft. Cody Claver, Julian Calor (beide SC Cambuur) en AZ'er Druijff kregen wel kansen, maar hadden hun vizier niet op scherp staan.

Na de rust had invaller Richard Sedlacek dat juist wel. De Tsjech kopte een voorzet van mede-invaller Vince Gino Dekker achter doelman Pieter Bos, wat een 1-0 voorsprong voor de Alkmaarders betekende. Op dat moment had Stengs het veld al verlaten. In de rust werd hij gewisseld, nadat hij voor het eerst sinds 12 augustus vorig jaar weer wedstrijdminuten had gemaakt.

Cambuur-aanvaller Karim Rossi kreeg nog een kans om de stand gelijk te trekken, maar de Zwitser schoot in het zijnet. Het zorgde ervoor dat AZ het oefenduel met de Friezen winnend wist af te sluiten: 1-0.

Basisopstelling AZ: Velthuizen; Weigelt, Vlaar, Bergsma, Savastano; Hoedemakers, Maher, Reijnders; Seuntjens, Druijff, Stengs

Basisopstelling Cambuur: Bos, El Baad, Steenvoorden, Van Koesveld, Claver, Calor, Schindler, Boerlage, Etten, Kallon, Rossi