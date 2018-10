Iconische rood-witte meeting point op Schiphol verdwenen

SCHIPHOL - Reizigers op Schiphol die elkaar bij het bekende rood-witte meeting point zouden willen treffen, moeten voorlopig improviseren en op zoek naar een andere ontmoetingsplek. De beroemde kubus is door Schiphol weggehaald om meer ruimte te maken voor de passagiersstromen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het verdwijnen van de rood-witte kubus, een kunstwerk met de naam Coda van Dennis Adam, wordt onder andere op Twitter opgemerkt door Luchtvaartnieuws-verslaggever Klaas-Jan van Woerkom: "Huh? Waar is het bekende rood-witte meeting point op @Schiphol gebleven?"

Nog geen tien minuten later krijgt Van Woerkom het verlossende antwoord van het social media-team van de luchthaven. De kubus blijkt te zijn gedemonteerd om ruimte te maken voor de passagiersstromen. De stofafdrukken van het kunstwerk zijn de overblijfselen van het bekende meeting point.

Het is niet bekend waar de restanten van de kubus nu zijn, wel is duidelijk dat Coda niet meer terugkomt op Schiphol Plaza. Een nieuw meeting point komt ter zijner tijd tegenover Burger King te staan.

Haha Hihi

Een andere luchtvaartjournalist, Mark Duursma van NRC, mengt zich in het Twittergesprek en geeft als suggestie de "Haha Hihi"-kroonluchter te verplaatsen naar Plaza. Die hangt nu achter de security in Lounge 2. "..is herkenbaar op afstand en sluit aan bij Körmelings mooie wolken op NS-stations", vindt Duursma.

Overigens is het meeting point niet het enige Schiphol-icoon dat gaat verdwijnen. Eerder liet de luchthaven al weten dat ook de bekende gele informatiesbalies worden verwijderd. In plaats hiervoor komen praatpalen.