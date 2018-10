Wieringer scholieren starten opleiding tot jongerenrechter

WIERINGERWERF - Kleine diefstallen op school, cyberpesten en vechtpartijen: scholieren van scholengemeenschap Wiringherlant in Wieringerwerf gaan er voortaan zelf recht over spreken. Vandaag starten zestien jongeren de opleiding tot jongerenrechter. "We willen de school nog veiliger maken."

Arjan van Deutekom, docent maatschappijleer van scholengemeenschap Wiringherlant is heel enthousiast over de proef. "We starten vandaag met een bezoek aan het politiebureau in Wieringerwerf, om ook te ervaren hoe het contact met school is. De uitdaging voor school is dat we leerlingen aanspreken op hun verantwoordelijkheid en dat ze daar ook wat mee kunnen doen."

Hollands Kroon is naast Amsterdam de tweede gemeente in Nederland die het rechtspreken aan jongeren overlaat. De jongerenrechtbank staat onder toezicht van de gemeente, justitie, de politie en de rechtbank. "Het gaat beslist niet om straffen", verzekert Eymert van Manen van de stichting Jongerenrechtbank Nederland.

Lees ook: Proef met jongerenrechtbank Wieringerwerf: jeugd spreekt recht op eigen school