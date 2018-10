Deel dit artikel:













Steekpartij midden op kruispunt in Amsterdam-Zuidoost Foto: AT5 Foto: AT5

AMSTERDAM - Bij een steekpartij op de kruising van de Karspeldreef en de Groesbeekdreef in Amsterdam-Zuidoost is vanmiddag een persoon gewond geraakt. De politie zoekt in de omgeving naar twee verdachten.

Het incident gebeurde iets na 13.00 uur, midden op een kruispunt. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgroepen om assistentie te verlenen. Het is onbekend hoe het met het slachtoffer gaat. Ook over de toedracht is nog niks bekend. Via Burgernet wordt een van de verdachten omschreven als een donkergetinte man van zo'n twintig jaar oud. Hij draagt een zwart trainingspak met een rode streep. Bus 41, 47 en 49 rijden in beide richtingen om. 💬 Whatsapp ons!

