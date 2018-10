Deel dit artikel:













Vader van hooghoudend Ajax-talentje: "Heel trots, maar de wedstrijd moest beginnen"

VOLENDAM - Na de veegpartij van Ajax in eigen huis tegen AZ (5-0 winst voor de Amsterdammers) ging het al lang niet meer over de wedstrijd, maar over wat er zich daarvóór afspeelde. Het ging op sociale media namelijk vooral over die 10-jarige Volendammer in Ajax-tenue die de bal meer dan 2.000 keer wist hoog te houden en daar abrupt mee moest stoppen.

Sean Steur is de naam. Tien jaar, spelend in Ajax onder-11, afkomstig uit Volendam. Maar liefst 2.245 keer wist hij het leer van de grond te houden als onderdeel van de Richard Witschge-bokaal, een traditie voor elke thuiswedstrijd van Ajax. Tot het moment dat een Ajax-official de ondankbare taak had om Sean vriendelijk doch dringend te verzoeken daarmee te stoppen. Er moest om 16.45 uur namelijk nog een wedstrijd gespeeld worden en de spelers stonden al te wachten in de catacomben. Vader Johan reageert bij NH Radio op alle media-aandacht die ontstond als gevolg van het koddige moment, vastgelegd door de camera's van Fox Sports: een volwassen man in pak die vraagt of de kleine blonde Maradona alsjeblieft wil ophouden met een balletje hooghouden. "Belachelijk!", klonk het op sociale media. Vader Johan: "Dat was niet belachelijk, de wedstrijd moest nou eenmaal beginnen", reageert hij koeltjes. Alle reacties waren overweldigend. "We werden er wel een beetje door overvallen. Sociale media doen hun ding, merk je dan." Trots

Uiteraard is vader Johan vooral erg trots op zijn zoon: "Het is erg bijzonder wat hij liet zien, maar ook zonder die prestatie zijn mijn vrouw en ik trots op hem!" En Sean zelf? Die is er net zo nuchter onder als zijn pa. "Sean heeft gisteren gewoon lekker getraind. Woensdag is er weer een wedstrijd", aldus vader Steur. Sean reageert al net als een voetballer. Als dat geen grote wordt...