Dood aangetroffen man (27) in woning Amstelveen kwam niet om door misdrijf Foto: Davey Photography/ Davey Baas

AMSTELVEEN - (AT5) De 27-jarige man die afgelopen zondag dood werd aangetroffen in een woning aan de Dr. Plesmansingel in Amstelveen is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie na uitgebreid onderzoek.

De Amstelvener werd zondag onder verdachte omstandigheden gevonden in de woning. Er werd gesproken van een steekpartij. Ook werd er door de politie gezocht naar een man met een bebloed sportjack. Lees ook: Dode in woning Amstelveen na melding steekpartij De recherche, forensische opsporing, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Openbaar Ministerie concluderen echter dat er geen sprake is van een misdrijf. De man met het sportjack blijkt niets met de zaak te maken te hebben.