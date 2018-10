Basisschoolkinderen geschrokken van steekpartij Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) De steekpartij van gisteren in de Van Ostadestraat in De Pijp in Amsterdam vond plaats naast de 3e Daltonbasisschool en heeft veel indruk gemaakt op de kinderen.

Een kwartier nadat de kinderen uit waren, werd een 24-jarige man bij een naastgelegen pand neergestoken na een woordenwisseling. Een groot aantal aanwezige kinderen heeft veel meegekregen van de consternatie rondom het voorval.

Impact

"Ik was zelf niet aanwezig, maar mijn kinderen waren in shock", zegt een bezorgde ouder. "Er waren heel veel kinderen aanwezig. Ze waren onder de indruk van de politie, de ambulances en de bloedsporen op de grond. Het heeft een impact gehad op mijn kinderen, ook al hebben zij het niet allemaal gezien. De hele school had het erover."

De school heeft kort na het incident alle ouders per mail geïnformeerd over het incident. "We hebben een mailtje ontvangen waarin stond dat er een naar incident had plaatsgevonden. Ik heb vertrouwen in de school en ik weet dat ze situatie goed zullen aanpakken", zegt de ouder.

Een medewerker van de 3e Daltonbasisschool zegt dat de situatie goed zal worden besproken en dat er veel aandacht aan zal worden besteed. Meer wil de school er niet over kwijt.

Immigranten

De steekpartij gebeurde in een pand waar Casa Migrante in is gevestigd, een maatschappelijke organisatie voor Spaanstalige immigranten. De 24-jarige man die werd neergestoken, is zwaargewond geraakt en met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De dader ging er na het incident vandoor.